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كرة القدم

أوكرانيا تسمح بعودة الجماهير جزئياً

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قال مسؤول رياضي اليوم الأربعاء إن أوكرانيا ستسمح بعودة الجماهير لمباريات كرة القدم في ربع سعة المدرجات بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة كوفيد-19.

AFP

وخففت أوكرانيا الإجراءات منذ آيار/مايو لمساعدة الاقتصاد لكن الحكومة تمدد العزل العام شهرياً وتطالب المواطنين بارتداء الكمامات وتفرض إجراءات مشددة في الأماكن العامة.  

وكتب رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافيلكو عبر فيسبوك أن وزير الصحة "صدق للتو على السماح للجماهير بحضور المباريات على سبيل التجربة في الفترة بين 25 و29 يوليو/تموز".  

وأضاف أن الجمهور سيملأ 25 في المئة من السعة الكاملة مع احتمالية زيادة النسبة إلى النصف اذا كانت التجارب ناجحة مع الالتزام بالإرشادات الحكومية.  

ولم تؤكد وزارة الصحة المعلومة على الفور.  

وسجلت أوكرانيا قرابة 61 ألف حالة إصابة وتوفي 1534 شخصاً بالفيروس المستجد وهي أرقام منخفضة نسبياً بالمقارنة بدول غرب أوروبا لكن العدوى انتشرت في الأسابيع الأخيرة.  
واستأنفت أندية أوكرانيا اللعب بداية من 30 آيار/مايو بدون جماهير.

أوكرانيا كوفيد-19
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