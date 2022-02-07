أوفرمارس يترك أياكس بسبب رسائل "غير لائقة" لزميلاته

وعبّر أوفرمارس (48 عاماً) المتوج مع أياكس بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995، عن "خجله"، واعتذر واعترف بأنه "تجاوز الحدود" حسب بيان للنادي تطرق إلى رسائل أرسلها إلى "نساء عدة" على مدى فترة.

وعبّر رئيس مجلس إدارة النادي لين مايارد في البيان الصحافي عن أسفه "لحالة مأساوية، مدمّرة للنساء اللاتي اضطررن إلى إدارة هذا السلوك".

وشدّد على أن أوفرمارس كان "على الأرجح أفضل مدير كرة قدم تعاون معه أياكس على الإطلاق" لكن "الاستمرار لم يكن خياراً".

وشغل أوفرمارس منصب المدير الرياضي منذ عام 2012 وتولى بعض المسؤولية في النجاحات الأخيرة التي حققها نادي أياكس أمستردام، لا سيما تألقه اللافت في المسابقة القارية العريقة عام 2019 (بلغ نصف النهائي) أو بلوغه المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 2017.

وكان أوفرمارس مدد عقده مؤخراً حتى عام 2026، في وقت يعيش فيه أياكس موسماً آخر شبه مثالي، حيث يتصدر الدوري بفارق 5 نقاط أمام غريمه أيندهوفن وبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي بنفيكا البرتغالي.

