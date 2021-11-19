أوغسبورغ يصدم بايرن ميونيخ



وسجل الدنماركي مادس بيدرسن (23) وأندري هان (36) هدفي أوغسبورغ، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (38) هدف بايرن ميونيخ.



وألحق أوغسبورغ الخسارة الثانية بالنادي البافاري هذا الموسم وأسدى خدمة إلى مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يملك تقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة في حال فوزه على ضيفه شتوتغارت السبت.



وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 28 نقطة مقابل 12 نقطة لأوغسبورغ الذي ارتقى إلى المركز الخامس عشر وتخلص من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في الأولى.



وخاض بايرن ميونيخ المباراة في غياب نجمه يوزوا كيميش بسبب مجاورته شخصاً مصاباً بفيروس كوفيد 19 علماً بأنه خرج للتو من حجر صحي.



وغاب أيضا عن النادي البافاري بسبب الفيروس قطب دفاعه الدولي نيكلاس زوله والمدافع الآخر الكرواتي يوزيب ستانيشيتش، فيما غاب الجناح الدولي الفرنسي كينغسلي كومان بسبب إصابة عضلية.



ونجح أوغسبورغ في افتتاح التسجيل عبر الدنماركي مادس بيدرسن بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة مستغلا كرة أبعدها المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من أمام أندري هان إثر تمريرة عرضية للهولندي جيفري غوفلوف فأسكنها على يسار الحارس العملاق مانويل نوير (23).



وعزز أوغسبورغ تقدمه بهدف ثان سجله هان بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من المدافع البرازيلي ياغو تابعها على يمين نوير (36).



وقلّص ليفاندوفسكي الفارق بعد دقيقتين بتسديدة "على الطاير" بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية للمدافع الدولي الفرنسي الآخر بنجامان بافار لمسها توماس مولر بكعب قدمه اليمنى قبل أن تصل إلى الدولي البولندي الذي تابعها على يمين الحارس مواطنه رافال غييكفيتش (38).



وكاد ليفاندوفسكي يفعلها بتسديدة من نقطة الجزاء إثر كرة خاطئة من أحد المدافعين لكنها علت العارضة (50).



وحرم الحارس غيكيفبتش ليفاندوفسكي من إدراك التعادل بإبعاده تسديدته من مسافة قريبة قبل أن تتهيأ أمام ديفيس الذي سددها بعيداً عن الخشبات الثلاث (79).