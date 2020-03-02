أمين عام "كاف" يستقيل من منصبه لأسباب شخصية

وقال الاتحاد الإفريقي في موقعه الرسمي "تقدم السيد معاذ حجي، الأمين العام، باستقالته اليوم إلى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (أحمد أحمد)، وقد قبلها. سوف يدعو الرئيس للجنة طوارىء من أجل تعيين أمين عام بالنيابة".

وتابع البيان "معللاً قراره بأسباب شخصية، ومشيراً إلى ضرورة العودة إلى المغرب في أقرب وقت ممكن، طلب السيد معاذ حجي اختصار إشعار الاستقالة، وقد وافق على ذلك الرئيس".

وتفرض قوانين الاتحاد القاري في حالات الاستقالة أو التعيين، أن يقدم الطلب إلى أعضاء اللجنة التنفيذية بحسب ما أشار البيان، مضيفاً "ولذلك، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن لجنة الطوارىء ستُعقَد في أقرب وقت ممكن لتعيين أمين عام بالإنابة".

واستلم حجي هذا المنصب في نيسان/أبريل 2019 بعد إقالة المصري عمر فهمي "الذي توفي منذ أيام قليلة"، وهو "شخصية معروفة في عالم كرة القدم. خدم من قبل في عدة مهام بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من بينها المدير الإداري للمنتخبات الوطنية والمنسق العام المسؤول عن العلاقات الدولية من 2014 إلى 2018"، بحسب ما ذُكِر في بيان تعيينه.

وقد شغل حاجي منصب نائب مدير اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها المغرب في 2014.

ونقل موقع الاتحاد الإفريقي الإثنين عن حجي قوله: "أود أن أشكر الرئيس أحمد أحمد بحرارة على إتاحة الفرصة لي لخدمة كرة القدم في قارتنا على هذا المستوى من المسؤولية. تستمر الإصلاحات العديدة التي بدأت في الخطط الرياضية والإدارية منذ عام 2017 في مشروع أؤمن به وما زلت أؤيده. ليس لدي أدنى شك بأن الرئيس سيواصل العمل من أجل التطوير الجيد لأجمل رياضة ممكنة".

وبدوره أعرب أحمد عن امتنانه لحجي بحسب ما نقل الموقع عن الملغاشي، قائلاً "كان عمله ثميناً في قيادة إصلاحات المؤسسة (الاتحاد)، على غرار كرة القدم الإفريقية، منذ تعيينه"، محيي الشخص الكروي الملتزم والمخلص والشغوف بكرة القدم قبل أي شيء آخر.

