ألكسيس سانشيز مهدد بالغياب عن الملاعب فترة طويلة

وكان ألكسيس تعرّض لإصابة قوية خلال المباراة الودية بين منتخب بلاده ونظيره الكولومبي الأسبوع الماضي.

وتعرض سانشيز لالتواء حاد في الكاحل في الدقيقة 88 في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في مدينة أليكانتي الاسبانية السبت.

وتلتقي تشيلي مع غينيا الثلاثاء في اليكانتي أيضاً لكن رويدا أعرب عن قلقه لإمكانية غياب سانشيز عن بدء تصفيات أميركا الجنوبية التي تنطلق في آذار/مارس المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.

وكشف رويدا في مؤتمر صحفي الاثنين: "يتعين علينا الانتظار لمعرفة تشخيص الحالة الصحية لسانشيز من قبل ناديه، لأنّ هذا الأمر حاسم بالنسبة إلينا".

وأوضح: "إذا كان لا بد من إجراء عملية جراحية فيمكن أن نخسره لفترة شهرين أو ثلاثة أشهر، في حال العكس قد يكون الأمر مجرد بضعة أسابيع. القرار يعود إلى النادي، فهم يملكون اللاعب".

وترك سانشيز معسكر منتخب بلاده وعاد إلى ميلانو من دون أن يصدر عن إدارة النادي أي توضيح عن مدى خطورة إصابته.

وأضاف رويدا: "بالنسبة إلينا، ألكسيس لاعب مؤثر جداً. أمّا بالنسبة إلى إنتر ميلان فهو مجرد لاعب. إذا أصيب يستطيعون شراء لاعب آخر بدلاً منه".