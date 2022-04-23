أتالانتا يعود إلى سكة الانتصارات

ودخل فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني لقاء السبت في ملعب متذيل الترتيب على خلفية ثلاث هزائم متتالية في الدوري وتعادل وهزيمة قارياً حيث خرج من ربع نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" بسقوطه على أرضه أمام لايبزيغ الألماني صفر-2 بعد العودة بالتعادل ذهاباً 1-1.

ورفع ممثل برغامو بهذا الانتصار الخامس عشر للموسم والذي تحقق بفضل أهداف الكرواتي ماريو باشاليتش (44) والكولومبيين دوفان زاباتا (47) ولويس مورييل (63) مقابل هدف متأخر لأصحاب الأرض عبر السلوفيني دومين شرينغوي (80)، رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثامن فيما تجمد رصيد فينيتسيا عند 22 نقطة في المركز الأخير.

وضمن المرحلة ذاتها فاز تورينو على ضيفه سبيتسيا 2-1.