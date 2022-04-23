English
العربية
دوري أبطال آسيا
كرة القدم

أتالانتا يعود إلى سكة الانتصارات

من قبل

عاد أتالانتا إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها لخمس مباريات متتالية، وذلك بتعميقه جراح مضيفه فينيتسيا الأخير بالفوز عليه 3-1 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP

ودخل فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني لقاء السبت في ملعب متذيل الترتيب على خلفية ثلاث هزائم متتالية في الدوري وتعادل وهزيمة قارياً حيث خرج من ربع نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" بسقوطه على أرضه أمام لايبزيغ الألماني صفر-2 بعد العودة بالتعادل ذهاباً 1-1.

ورفع ممثل برغامو بهذا الانتصار الخامس عشر للموسم والذي تحقق بفضل أهداف الكرواتي ماريو باشاليتش (44) والكولومبيين دوفان زاباتا (47) ولويس مورييل (63) مقابل هدف متأخر لأصحاب الأرض عبر السلوفيني دومين شرينغوي (80)، رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثامن فيما تجمد رصيد فينيتسيا عند 22 نقطة في المركز الأخير.

وضمن المرحلة ذاتها فاز تورينو على ضيفه سبيتسيا 2-1.

أتالانتا الدوري الإيطالي فينيتسيا
السابق أونيون برلين يفرمل لايبزيغ
اقرأ
أونيون برلين يفرمل لايبزيغ
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>