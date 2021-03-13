وأكد اللاعب البالغ 43 عاما الجمعة ما ذكرته تقارير صحفية، حول تمديد عقده مع بيوكانيرز.

كتب برايدي في حسابه على موقع انستاغرام معلقا على صورة يوقع فيها على عقده الجديد "بحثا عن الثامن" متابعا "بيوكانيرز، سنبقي على الفرقة عينها".

ومع بقاء برايدي، المتوّج 7 مرات باللقب، في صفوف بيوكانيرز، ستتقلص مشاكل الفريق المتعلقة بسقف الرواتب.

ويبقي العقد الجديد برايدي في صفوف النادي حتى بلوغه الخامسة والأربعين في موسم 2022، ويتميز بسنوات قابلة للإلغاء في نهاية العقد، ما يسمح لتامبا بنشر راتب برايدي على فترة أطول.

ويقلّص هذا الأمر راتب برايدي السنوي لموسم 2021 بمقدار 19 مليون دولار أميركي، بعدما كان 28,4 مليونا، بحسب قيود سقف الرواتب التي تفرضها رابطة الدوري وعقده الأساسي لمدة سنتين.

تسمح هذه المدخرات لتامبا باي بانفاق المزيد لإبقاء اللاعبين الموهوبين بجانب برايدي الذي قاد فريقه إلى الفوز على كنساس سيتي 31-9، في مباراة السوبر بول الشهر الماضي في تامبا.

ولطالما قال برايدي، المتوّج خمس مرات بلقب أفضل لاعب في السوبر بول وثلاث مرات في الدوري، إنه يريد الاستمرار حتى سن الـ45 في الدوري، وقد أظهرت نتائجه مع فريقه الجديد، بعد 20 موسما في صفوف نيو إنغلاند باتريوتس أنه لا يزال قادرا على توفير النجاح.