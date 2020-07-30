هل يقام موسم الـ"NBA" الجديد في مكان واحد؟ من قبل beIN SPORTS July 30, 2020 14:14 1:06 دقيقة بدأت رابطة لاعبي كرة السلة المحترفين بالولايات المتحدة، اتّصالات لإقامة الموسم المقبل في مكان واحد بطريقة التجمّع أيضًا. تقارير إخبارية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين رابطة لاعبي الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة -آخر الفيديوهات 1:29 دقيقة هيوستن روكيتس يفوز على سيلتيكس 0:45 دقيقة إيريك غوردون يغيب عن هيوستن روكتس 1:13 دقيقة ليبرون جيمس جاهز لعودة نشاط الـ"NBA" 1:06 دقيقة هل يقام موسم الـ"NBA" الجديد في مكان واحد؟ 3:00 دقيقة "خاتم ذكي" للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا 0:35 دقيقة بيريـشيتش مدرباً جديداً لمنتخب قطر لكرة السلة 0:33 دقيقة (صحف) بايرن ميونيخ حدّد سعر ألكانتارا 1:51 دقيقة جيرو ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في يوليو 0:51 دقيقة أتالانتا يخشى غياب إليتشيتش عن لقاء سان جيرمان 4:15 دقيقة روما يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي