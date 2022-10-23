نادي الرياضي اللبناني يقدم نجمه العائد وائل عرقجي من قبل beIN SPORTS October 23, 2022 15:51 0:47 دقيقة قدم نادي الرياضي اللبناني لكرة السلة نجمه العائد وائل عرقجي أفضل لاعب في آسيا قادما من الجهراء الكويتي بعد فسخ العقد بينهما بالتراضي في صفقة قدرت بمليون دولار أمريكي ولمدة ثلاث سنوات. تقارير إخبارية النادي الرياضي -آخر الفيديوهات 3:19 دقيقة آرسنال يتعثر بالتعادل أمام ساوثهامبتون 0:39 دقيقة شارتر يحقق انتصاراً ثميناً على شامبيري 0:47 دقيقة نادي الرياضي اللبناني يقدم نجمه العائد وائل عرقجي 0:40 دقيقة الإشادات الدولية تتواصل بجاهزية دولة قطر 1:10 دقيقة تدشين العمل الفني "جبال الدوحة الخمسة" 1:32 دقيقة غوارديولا يشيد بليفربول ويعتبره المنافس الأصعب 2:36 دقيقة اختبار صعب لبرشلونة عندما يستقبل أتليتيك بيلباو 0:32 دقيقة القطري ناصر العطية يتوج بلقب بطولة العالم للراليات 1:00 دقيقة إصابة فاران قد تحرمه من كأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:28 دقيقة البدري مدرب وفاق سطيف يُشيد بمشجعي الفريق