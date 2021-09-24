مصر دخلت المواجهة بقوّة ونجحت في إنهاء الربع الأول لمصلحتها 25-20، لكنّ الربع الثاني شهد عودة قوية للكاميرون التي تفوّقت مع نهاية النصف الأول بنتيجة 39-32.

وعادت مصر لتتفوق في الربع الثالث بنتيجة 14-11، لكنها لم تتمكن من تذليل الفارق في الربع الأخير لتخسر المواجهة بفارق ست نقاط.

ويلاقي المنتخب الكاميروني في نصف النهائي نظيره المالي الذي أطاح بأنغولا 74-53.

كما بلغ المنتخب النيجيري حامل اللقب المربع الذهبي بفوزه على كوت ديفوار 72-56.

وستواجه نيجيريا في نصف النهائي السنغال الفائزة على موزمبيق 74-46.