ليبرون جيمس يضع أسس جمعية جديدة من قبل beIN SPORTS June 11, 2020 17:04 0:57 دقيقة أعلن نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس إنشاء جمعية مع رياضيين آخرين لتعزيز تصويت الأميركيين السود مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في وقت تشهد فيه البلاد حملة كبيرة ضد التمييز العرقي. -آخر الفيديوهات 11:24 دقيقة موجز الأخبار 3:37 دقيقة إشبيلية يتجاوز عقبة ريال بيتيس بنجاح 0:19 دقيقة دورتموند متشبّث بخدمات حكيمي ولكن... 0:34 دقيقة دي يونغ: " برشلونة سيظهر بوجه مغاير" 0:32 دقيقة إبعاد سيميدو من تدريبات برشلونة ! 0:55 دقيقة "فيفا" يجيز تمديد فترة الانتقالات ! 26:27 دقيقة لقاء مباشر يجريه باسل طبال مع ميغيل أنخيل دياز 0:53 دقيقة رابطة الـ"ليغا" تحذّر اللاعبين ! 0:48 دقيقة عودة مرتقبة للدوري المكسيكي 2:31 دقيقة عجلة الدوري التركي تعود للدوران