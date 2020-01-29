لماذا تحطّمت "مروحية" الأسطورة كوبي براينت ؟ January 29, 2020 08:10 1:34 دقيقة بعدما استفاق العالم من صدمة رحيل كوبي براينت، بدأت الفرضيات حول أسباب تحطم المروحية التي كانت تقله تظهر إلى الواجهة، أبرز هذه الفرضيات نتعرف عليها في التقرير التالي. تقارير إخبارية كوبي براينت -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة شجار بالأيدي بين جيروم بواتينغ وليون غوريتسكا 0:49 دقيقة مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم برونو فرنانديش 3:54 دقيقة صلاح يقود ليفربول إلى الابتعاد 19 نقطة 0:27 دقيقة سان جيرمان يصل ربع نهائي الكأس 3:27 دقيقة سيتي يبلغ نهائي كأس الرابطة للمرة الثالثة توالياً 0:53 دقيقة الاتحاد الإسباني يفتح تحقيق في حادثة عنصرية 0:30 دقيقة ريال سرقسطة يضم المغربي جواد الياميق إلى صفوفه 2:12 دقيقة مشروع دوري موحد بين هولندا وبلجيكا 0:37 دقيقة جواو فيليكس يغيب عن دربي مدريد 0:22 دقيقة أرسنال يضمّ المدافع بابلو ماري إلى صفوفه