وستلاقي الولايات المتحدة الأمريكية في نصف النهائي، كندا المتأهلة بفوزها على بورتوريكو 79-60.

كما تأهل المنتخب الأسترالي إلى المربع الذهبي بالفوز على نظيره البلجيكي 86-69.

وكانت الصين قد تأهلت إلى نصف النهائي، بحسهما ربع النهائي أمام فرنسا 85-71.