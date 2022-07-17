المنتخب الكازاخي كان الأفضل في ربع المباراة الأول وأنهاه متقدماً بفارق عشر نقاط إلا أنّ نسور قاسيون قلبوا النتيجة وتمكنوا من السيطرة على الربعين الثاني والثالث بفضل عمر شيخ علي الذي سجل عشرين نقطة في المباراة.

ورغم محاولة كازاخستان العودة في الربع الأخير إلا أنّ الغلبة كان لسوريا.

واختتم المنتخب اللبناني المتأهل سلفاً دور المجموعات بالعلامة الكاملة بفوزه على المنتخب الهندي بمائة وأربع نقاط لثلاث وستين نقطة ضمن المجموعة الرابعة.

رجال لبنان تألقوا منذ بداية المواجهة ولم يتركوا مجالاً أمام المنتخب الهندي وكان أفضل مسجل في صفوف لبنان هو يوسف خياط بخمس عشرة نقطة هذا وسجل خمسة لاعبين غيره عشر نقاط أو أكثر للبنان ليمنحوا بلادهم فوزاً كبيراً.

وفي ذات المجموعة ضربت نيوزيلاندا موعداً في الملحق مع سوريا بفوزها على الفلبين 92-75 لتضطر الأخيرة لمواجهة اليابان التي خسرت من إيران.

وتأهلت إيران إلى ربع النهائي بالفوز على اليابان بثمان وثمانين نقطة مقابل ست وسبعين ضمن المجموعة الثالثة أيضاً.

وشهد اللقاء أسبقية للمنتخب الايراني حيث تقدم في النصف الأول بثمان وأربعين نقطة نظير أربع وثلاثين، ورغم العودة التي حققها المنتخب الياباني خاصة في الربع الأخير إلا أنّه لم يقدر على قلب النتيجة ليبلغ الملحق فيما حققت إيران التأهل إلى ربع النهائي بحلولها في صدارة المجموعة الثالثة بست نقاط.

