صالح الماجري: كوبي براينت كان له تأثيره على كل الرياضات من قبل beIN SPORTS January 27, 2020 20:34 1:48 دقيقة أكد صالح الماجري لاعب ريال مدريد والمنتخب التونسي أن كوبي براينت قدم الكثير لكرة السلة معتبراً أن اسمه الكبير في عالم السلة، كان له تأثيره الكبير ليس على اللعبة فقط بل على كل الرياضات. مقابلات وفاة لاعب كوبي براينت حادث -آخر الفيديوهات 3:49 دقيقة كأس الاتحاد الإنكليزي - أرسنال يبلغ الدور الخامس 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:05 دقيقة رافاييل نادال: كوبي براينت سيبقى في الذاكرة دائما 1:48 دقيقة الماجري: كوبي براينت كان له تأثيره على كل الرياضات 0:27 دقيقة إيريكسن يصل إلى ميلانو تمهيداً لانضمامه إلى إنتر 3:19 دقيقة التحقيقات مستمرة في وفاة كوبي وردود الأفعال كذلك 0:43 دقيقة ليفربول مجبر على اللعب في فترة الاستراحة 0:42 دقيقة المنتخب القطري يحتفظ ببطولة آسيا لكرة اليد 4:06 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 3:56 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 21