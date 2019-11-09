وشهدت مباريات الجمعة تحقيق أكثر من لاعب أرقاماً كبيرة على صعيد التسجيل، أبرزهم داميان ليالارد (60 نقطة) في خسارة فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز أمام بروكلين نتس 115-119، ودانجيلو راسل (52 نقطة) في خسارة غولدن ستايت ووريرز أمام مينيسوتا تمبروولفز 119-125 بعد شوط إضافي.

وعادل سياكام (25 عامًا) رقمه القياسي الشخصي في عدد النقاط خلال مباراة واحدة، وساهم بتحقيق فريقه فوزه السادس (مقابل خسارتين) في هذا الموسم الذي يدافع فيه عن لقب تاريخي أحرزه في 2018-2019، كان الأول له منذ تأسيسه، والأول لفريق كندي في دوري كرة السلة الأميركي.

وتمكن تورونتو الذي يغيب عنه هذا الموسم لاعبون انتقلوا إلى أندية أخرى، أبرزهم نجم الموسم الماضي كاواي لينارد المنضم إلى لوس أنجليس كليبيرز، من تحقيق فوزه الثاني توالياً والسادس منذ انطلاق الموسم بعد مباراة هيمن على مجرياتها ولم يسمح خلالها لمضيفه نيو أورليانز بالتقدم عليه سوى بثلاث نقاط في الربع الأول.

وانطلاقاً من بداية الربع الثاني، فرض تورونتو أفضليته من خلال تسجيل 15 نقطة من دون رد لبيليكانز، منهياً الشوط الأول بفارق بلغ 22 نقطة (75-53)، وتمكن من توسيعه خلال الربع الثالث إلى 29 نقطة، قبل أن تنتهي المباراة بفارق 18 نقطة بعد تفوق نسبي لـ"رابتورز" في الربع الأخير.

وتمكن سياكام من تعويض انسحاب زميليه كايل لاوري والكونغولي-الإسباني سيرج إيباكا من المباراة بسبب الإصابة، الأول لكسر في سبابة اليد اليسرى، والثاني بسبب إصابة في الكاحل. وإضافة إلى نقاطه الـ44، ساهم الكاميروني بـ10 متابعات وأربع تمريرات حاسمة، بينما سجل زميله البريطاني أو جاي أنونوبي 21 نقطة مع سبع متابعات.

في المقابل، كان براندون إينغرام الأفضل لبيليكانز مع 27 نقطة وسبع متابعات، واكتفى زميله لونزو بول بخمس نقاط وأربع متابعات، علماً بأنه عانى على صعيد الأداء خلال المباراة وغاب عن الربع الأخير بالكامل.

وتمكن تورونتو من التقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية، خلف بوسطن سلتيكس الذي حقق ستة انتصارات مقابل خسارة واحدة.

الى ذلك، فاز لوس أنجليس ليكرز على ميامي هيت 95 - 80، ونيويورك نيكس على دالاس مافريكس 106-102، وساكرامنتو كينغز على أتلانتا هوكس 121-109، ودنفر ناغتس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 100 - 97، ويوتا جاز - ميلووكي باكس 103 - 100، وإنديانا بايسرز على ديترويت بيستونز 112 - 106، وأورلاندو ماجيك على ممفيس غريزليز 118 - 86، وكليفلاند كافالييرز على واشنطن ويزاردز 113-100.