رسالة مؤثرة من صالح الماجري للجماهير بشأن فيروس كورونا من قبل beIN SPORTS March 31, 2020 20:37 0:16 دقيقة في رسالة قصيرة للجماهير تمنى لاعب ريال مدريد و المنتخب التونسي لكرة السلة صالح الماجري السلامة و العافية من وباء كورونا لتونس و البلدان العربية. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:16 دقيقة رسالة مؤثرة من صالح الماجري للجماهير بشأن كورونا 3:03 دقيقة فيروس كورونا غير نمط حياة الرياضيين البرازيليين 0:42 دقيقة فيفا يتحرك لمساعدة مجتمع كرة القدم 1:37 دقيقة الأندية توافق على تمديد فترة تعليق البوندسليغا 0:41 دقيقة اقتراح بنقل عدوى الإصابة بوباء كورونا للسائقين ! 2:09 دقيقة توماس باخ: إنه تحد كبير وغير مسبوق 3:10 دقيقة رياضيون برازيليون يعارضون استخفاف الرئيس بكورونا 2:20 دقيقة مساع حثيثة لإيجاد حلول لمشكلات الأندية المالية 0:42 دقيقة توتنهام يقلص رواتب موظفيه بنسبة 20% 0:31 دقيقة بعد إفاقته من الغيبوبة.. أياكس يفسخ عقد نوري