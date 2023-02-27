منتخب الدومينيكان أنهى النصف الأول متأخرا بفارق سبع نقاط، وعلى الرغم من مساهمة ثلاثة لاعبين أرجنتينيين بعشر نقاط ومساهمة غابرييل ديك بسبع وعشرين نقطة، إلا أن لاعبي الدومينيكان حافظوا على إيقاعهم وقاتلوا حتى النهاية ليخطفوا فوزاً ثميناً، حارمين الأرجنتين من المشاركة في البطولة للمرة الأولى منذ عام 1982.

هذا وحجز المنتخب البرازيلي بطاقة التأهل، بفوزه في آخر مباراة بالتصفيات على المنتخب الأمريكي بنتيجة 83-76.

كتيبة البرازيل التي تضاءلت حظوظها بالتأهل بعد الخسارة الماضية أمام بورتوريكو رفضت الاستسلام، وبذلت مجهوداً كبيراً لتُنهي النصف الأول من اللقاء بأفضلية طفيفة ،وعلى الرغم من محاولات الأمريكيين المتأهلين سلفاً لتحقيق الفوز إلا أن الغلبة ظلت للبرازيليين الذين نجح أربعةٌ منهم في تسجيل نقاط مزدوجة، ضامنين بطاقةَ التأهل.

وحجزت بورتوريكو بطاقة التأهل أيضاً بتغلبها على كولومبيا بنتيجة 87-80، في حين التحقت فنزويلا بركب المتأهلين إلى كأس العالم على الرغم من خسارتها أمام كندا المتأهلة سلفا 57-74.

