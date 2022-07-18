وسجل فريدي إبراهيم ثلاثية في الرمق الأخير منح من خلالها التقدم لصقور النشامى.

المنتخب الاردني تأخر في النصف الأول بفارق سبع نقاط بواقع 42 نقطة لـ49، لكن سرعان ما تدارك الفارق في الربعين الثالث والرابع حاسماً المباراة المثيرة بفارق نقطة.

وسيلعب منتخب الأردن في ربع نهائي البطولة المقامة في إندونيسيا، ضد المنتخب الأردني يوم الأربعاء القادم.

وبلغ المنتخب الصيني ربع النهائي بفوزه على منتخب إندونيسيا 108نقاط 58.

وشهد اللقاء أسبقية للمنتخب الصيني حيث تقدم في النصف الأول بـ59 نقطة نظير 21، إلا أن المنتخب الإندونيسي تمكن من الفوز في الربع الثالث بفارق خمس نقاط، ورغم محاولة أصحاب الأرض للعودة في الربع الأخير إلا أن الغلبة كانت للصين التي ضربت موعداً مع المنتخب اللبناني في ربع النهائي.

