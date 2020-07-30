بيريـشيتش مدرباً جديداً لمنتخب قطر لكرة السلة من قبل beIN SPORTS July 30, 2020 14:05 0:35 دقيقة أعلنَ الاتّحاد القطري لكرة السلّة تعاقدَه رسميّاً مع المدّرب الصربي ميـُودراخ بيريـشيتش لقيادة المنتخب الأول خلالَ الفترة المقبلة. تقارير إخبارية منتخب قطر لكرة السلة -آخر الفيديوهات 1:29 دقيقة هيوستن روكيتس يفوز على سيلتيكس 0:45 دقيقة إيريك غوردون يغيب عن هيوستن روكتس 1:13 دقيقة ليبرون جيمس جاهز لعودة نشاط الـ"NBA" 1:06 دقيقة هل يقام موسم الـ"NBA" الجديد في مكان واحد؟ 3:00 دقيقة "خاتم ذكي" للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا 0:35 دقيقة بيريـشيتش مدرباً جديداً لمنتخب قطر لكرة السلة 0:33 دقيقة (صحف) بايرن ميونيخ حدّد سعر ألكانتارا 1:51 دقيقة جيرو ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في يوليو 0:51 دقيقة أتالانتا يخشى غياب إليتشيتش عن لقاء سان جيرمان 4:15 دقيقة روما يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي