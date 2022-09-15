بطولة أوروبا لكرة السلة: بولندا تتجاوز عقبة سلوفينيا من قبل beIN SPORTS September 15, 2022 13:01 1:23 دقيقة أقصى المنتخب البولندي المنتخب السلوفيني عقب فوزه عليه 90-87 ليكمل أضلاعَ المربع الذهبي. وتصطدم بولندا بالمنتخب الفرنسي الذي بلغ نصفَ النهائي بفوزِه المثير على إيطاليا 93-85 بعد التمديد. تقارير إخبارية بطولة أوروبا لكرة السلة -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة فعاليات المونديال ستستمر 34 يوماً 0:46 دقيقة تدشين مركز إدارة عمليات صلة للنقل العام في الدوحة 0:58 دقيقة البدء بتشغيل أولي لمطار الدوحة 1:44 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى لتصحيح مساره 1:28 دقيقة أمير دولة قطر يرحب بالمشجعين القادمين إلى قطر 3:01 دقيقة باشاكشيهير لتحقيق فوزه الثاني وفيورنتينا للتعويض 1:23 دقيقة بولندا تتجاوز عقبة سلوفينيا 2:11 دقيقة روما لتخطي بدايته المتعثرة في الدوري الأوروبي 1:19 دقيقة شنيشل في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:02 دقيقة الكشف عن قميص منتخب قطر لكأس العالم