تبادل المنتخبان التفوق في الربعين الأول والثاني واتسم النصف الأول بالندية وأنهاه المنتخب الأردني لصالحه 41-37، لكن المنتخب الفلبيني قلب الأوضاع في الربع الثالث وسيطر كليا على أطواره وكرر تفوقه في الربع الأخير منهيا المباراة بفارق 8 نقاط.

