المنتخب السوري يحقق انتصاره الثاني في التصفيات من قبل beIN SPORTS November 30, 2020 21:15 0:45 دقيقة حقق المنتخب السوري انتصاره الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2021 لكرة السلة بعد فوز مثير على إيران 77-70 ضمن مواجهات المجموعة الخامسة. تقارير إخبارية منتخب سوريا -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة المنتخب السوري يحقق انتصاره الثاني في التصفيات 2:26 دقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك 0:35 دقيقة فتح تحقيق ضد كافاني بسبب منشور عنصري 0:35 دقيقة برشلونة ينتخب خلف بارتوميو في 24 يناير 0:45 دقيقة لوف يبقى في منصبه مدرباً لمنتخب ألمانيا 0:50 دقيقة بيجين غوان يضمن الصدارة 2:07 دقيقة الدوري المجتمعي مبادرة رائدة لتشجيع سكان قطر 3:24 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 5:23 دقيقة لابورتا لديه خطة فهل يعيد الأيام الخوالي لبرشلونة 0:43 دقيقة إصابة خيمينيز لاعب وولفرهامبتون بكسر في الجمجمة