واستفاد المنتخب الإيراني من فوز أستراليا على كازاخستان 98-53.



المنتخب الإيراني أنهى النصف الأول متقدماً بفارق ثلاث نقاط، لكنه عجز عن الحفاظ على أفضليته أمام الصين المتأهلة سلفاً، حيث استطاع أربعة ٌ من لاعبيها تسجيلَ نقاط ٍ مزدوجة، ليقلبوا الطاولة على ضيوفهم، محققين انتصارهم العاشر في التصفيات.

وعلى الرغم من الخسارة، إلا أن إيران ضمنت مشاركتها الرابعة توالياً في البطولة بعد خسارة كازاخستان أمام أستراليا.

هذا وأنهى المنتخب الياباني المتأهل سلفاً مشواره في التصفيات بتحقيقه انتصارا خامسا على التوالي، عقب الفوز على نظيره البحريني بخمس وتسعين نقطة لاثنتين وسبعين.

اليابانيون فرضوا سيطرة مطلقة على مجريات اللقاء، مواصلين أداءهم المميز في التصفيات، ليرفعوا رصيدهم من الانتصارات إلى سبع، فيما ودع المنتخب البحريني المنافسات مكتفياً بفوزين من اثنتي عشرة مواجهة.