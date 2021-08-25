الفخر يغمر ليز ميلز من قبل beIN SPORTS August 25, 2021 09:26 0:37 دقيقة عبّرت ليز ميلز مدربة المنتخب الأسترالي للرجال عن فخرها كونها أول مدربة لمنتخب الرجال في عالم السلة. وأكدت ميلز أن خبرتها في القارة الإفريقية أعطتها تلك الفرصة في مسيرتها المهنية. تقارير إخبارية كرة السلة ليز ميلز -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة هافيرتس في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:09 دقيقة مباراة الأرجنتين وبوليفيا بحضور جماهيري "نسبي" 1:07 دقيقة مداخيل إضافية تنعش خزينة "فيفا" 0:35 دقيقة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يتحدث عن الإنجاز القطري 5:46 دقيقة رابطة "الليغا" ترفض قرار الفيفا ! 1:28 دقيقة بداية موفّقة لتونس ومصر 0:37 دقيقة الفخر يغمر ليز ميلز 4:08 دقيقة المنتخب العماني يهزم نظيره السنغالي 0:46 دقيقة أندية إنكلترا ترفض تحرير لاعبي "الدول الحمراء" 1:05 دقيقة فيسيل كوبي يتطلع لضمان اللعب في أبطال آسيا