

في ما يلي ابرز ردود الفعل على حساب تويتر اثر وفاة اسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر:





رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب

"إنها أنباء رهيبة!"

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

كريم عبد الجبار بطل الدوري الاميركي للمحترفين ست مرات وهدافه التاريخي

"سيتذكر معظم الاشخاص كوبي على انه رياضي مدهش ألهم العديد من الأجيال من لاعبي كرة السلة. لكنني سأتذكره دائما كشخص أكثر منه كرياضي".





نجم كرة السلة الفرنسي توني باركر

"قلبي مصدوم من هذا النبأ. كنت اسطورة حقيقية وصديقا. ارقد بسلام".

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

نجم كرة السلة الاسباني بو غاسول

"اكثر من صدمة. صديقي الكبير...لا اريد تصديق هذا الامر".

نجم الكاميرون ونادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جويل امبييد

"لا ادري من اين ابدأ. لقد بدأت ممارسة كرة السلة بفضل كوبي عندما كنت اشاهد نهائي عام 2010. لم اكن قد مارست كرة السلة من قبل، وهذه النهائيات غيرت مجرى حياتي. كنت اريد ان اكون مثل كوبي. انا حزين للغاية!"



سكوتي بيبين نجم شيكاغو بولز السابق

"انا مصدوم. الكلمات لا يمكن ان تصف ما يختلجني. هذا اليوم حزين ومأساوي بشكل لا يوصف"



I’m stunned. Words can’t even come close to describing it. Just an incredibly sad and tragic day. — Scottie Pippen (@ScottiePippen) January 26, 2020

نجمة كرة المضرب السابقة البلجيكية كيم كلاييسترز

"كوبي- كنت ملهما حقيقيا لي في مسيرتي الرياضية. لطالما قدرت احترافيتك تفانيك واخلاصك. افكارنا مع اقربائك".

أسطورة كرة المضرب الاميركية مارتينا نافراتيلوفا

"كوبي براينت لقد ذهبت باكرا جدا، امر صادم تلقي نبأ رحيلك، لقد منحت الكثير من السعادة لكثيرين. تعازينا الحارة لعائلته، اصدقائه، عائلته في ليكرز. ارقد بسلام كوبي".



لاعب المنتخب الاميركي لكرة القدم جوزيه التيدور

"كوبي براينت انت ملاك. ارقد بسلام ايها الاسطورة. كنت رائعا تجسد الرقي. مثال اعلى. الصلوات الى عائلته".

مالك نادي روما جيم بالوتا

"بالنيابة عني، عن اللاعبين وجميع العاملين في نادي روما، ننضم الى باقي العالم الرياضي في نعي الوفاة المأساوية لكوبي براينت. كان كوبي ايقونة حقيقية وكل تفكيرنا تجاه عائلته وجميع الضحايا على متن تلك الرحلة".



بطل العالم في الدراجات النارية السابق الاسباني خورخي لورنزو

"تلقيت النبأ قبل خمس دقائق ولا زلت لا اصدق ما حصل...مثال اخر بان الحياة هشة للغاية، وبالتالي يتعين علينا الاستمتاع بها قدر المستطاع".

الممثلة الاميركية تارا بوك

"فقدت مدينة لوس انجليس احد ابرز نجومها الحقيقيين. امر صادم تلقي خبر الوفاة المأساوية لكوبي براينت. قلبي مشطور تجاه عائلته وجميع انصار اللعبة الذي يشعرون بهذا الفقدان في الصميم".



لاعب كرة القدم الغاني كيفن برينس بواتنغ

"لا كلام وصدمة!! ارقد بسلام مامبا".



نجم الراب والبوب فاريل وليامس

"فقد العالم عملاقا اليوم. ارقد بسلام كوبي براينت"

البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يفونتوس الإيطالي

"أشعر بحزن عميق لسماعي هذا الخبر المفجع عن موت كوبي وابنته جيانا. كوبي كان أسطورة حقيقية ومصدر إلهام للكثيرين. أتوجه بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه ولعائلات جميع الذي خسروا حياتهم في الحادث".

الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني

"أفتقد إلى الكلمات... كل أفكارنا مع عائلة كوبي وأصدقائه. كان من دواعي سروري التعرف اليه وأن أتشارك معه لحظات جميلة. إنه نابغة...".

أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق

"إنها فاجعة... يا له من خبر محزن. أفكاري وصلواتي معك ومع عائلتك. ارقد بسلام كوبي".

"ألمٌ لا يمكن وصفه"

وبدا التأثر كبيراً على مدرب الجار اللدود لوس أنجليس كليبيرز دوك ريفرز قبيل مباراة فريقه مع مضيفه أورلاندو ماجيك في فلوريدا، قائلاً: "ضحكنا ومزحنا بشأن ذهنية الـ+مامبا+ (لقب براينت نسبة إلى الأفعة العملاقة السامة)، كلنا بحاجة إليها (هذه الذهنية) في الوقت الحالي".

وأعرب مفوض الدوري آدم سيلفر عن حزنه الكبير، قائلاً "عائلة الـ+أن بي أيه+ حزينة للوفاة المأساوية لكوبي براينت وابنته جيانا، على مدى 20 موسماً، أظهر كوبي ما هو ممكناً حين تلتقي الموهبة مع الرغبة الكبيرة للفوز، كان أحد أفضل اللاعبين في تاريخ لعبتنا محققاً انجازات أسطورية....ولكننا سنتذكره بشكل أكبر لأنه ألهم الأشخاص من حول العالم لالتقاط كرة سلة والمنافسة بأفضل ما لديهم".

ولم يكن رأي أسطورة شيكاغو بولز مايكل جوردن الذي لطالما شُبِهَ براينت به، مختلفاً عن سيلفر إذ نعى "بلاك مامبا" بالقول أنّه سيتم تذكر براينت كأحد أعظم اللاعبين في اللعبة، مضيفاً "لا يمكن للكلمات أن تصف الألم الذي أشعر به".

وأضاف جوردن: "أحببت كوبي، لقد كان بمثابة الأخ الصغير بالنسبة لي".

وتكررت هذه المشاعر من قبل العملاق شاكيل أونيل الذي توج بثلاثة ألقاب بصحبة براينت في زمالة شابتها بعض التوترات.

وقال أونيل في حسابه على تويتر: "لا توجد هناك كلمات تعبر عن الألم الذي أشعر به جراء كارثة خسارة ابنة أخي جيجي وأخي، كوبي براينت، أحبك وسأفتقدك، تعازي الحارة لعائلة براينت وعائلات الضحايا الذين سقطوا في الحادث، أشعر بالعياء في الوقت الحالي (من شدة الحزن)".

ورأى نجم الملاكمة الفليبيني ماني باكياو، المعروف بعشقه لكرة السلة، أن "العالم خسر اليوم أسطورة، لكن التأثير والإرث اللذين تركهما خلفه سيستمران إلى الأبد".

وأهدى نجم المنتخب ازيلي لكرة القدم نيمار الهدف الثاني الذي سجله لفريقه باريس سان جيرمان ضد ليل (2-صفر) الأحد في الدوري الفرنسي إلى روح براينت، واصفاً وفاة الأخير بأمر "محزن للغاية لعالم الرياضة ولنا جميعاً، ليس فقط لمحبي كرة السلة وذلك بسبب كل ما فعله من أجل الرياضة".

وتذكر أسطورة الغولف الأميركي تايغر وودز الصفات التنافسية لبراينت وأهم ما رأى فيه "النار"، موضحاً "كان تنافسياً بشكل حارق جداً، كانت لديه رغبة شديدة للفوز، وقد أحضرها معه كل ليلة (في كل مباراة)".

وتابع وودز: "في أي وقت كان في المباراة، كان يتولى مراقبة أفضل لاعب (في الفريق الخصم) ويحجمه طيلة 40 دقيقة، أعتقد أن هذه إحدى أفضل صفاته طوال مسيرته".

"قلبنا محطم حرفياً"

ورأى الرئيس الأسبق للولايات المتحدة باراك أوباك، العاشق لكرة السلة، في تغريدة على تويتر أنّ "كوبي كان أسطورة في الملعب، وبدأ للتو ما يمكن أن يكون بنفس القدر من أهمية في الفصل الثاني من حياته".

وبالنسبة لأسطورة بوسطن سلتيكس لاري بيرد فإنّ "نجمه كان مستمراً في الارتفاع يومياً ولم يكن يعرف حدوداً بسبب مواهبه الفكرية والإبداعية الكثيرة ورغبته في ردّ الجميل للآخرين. كان شغفه باللعبة وعائلته والآخرين واضحاً في كل ما أنجزه".