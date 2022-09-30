وجاءت البداية متوازنة في الأداء والتسجيل من الطرفين لينتهي الربع الأول على وقع التعادل 18-18.

واستمر الأداء على حاله في الربع الثاني مع أفضلية نسبية للرياضي الذي أنهى النصف الأول متقدماً بفارق نقطتين.

وبقي الفارق على حاله مع نهاية الربع الثالث، قبل أن تشتد المنافسة في الربع الأخير ويتمكن الحكمة من قلب تأخره إلى فوز مثير بفارق نقطتين.

هذا واختتم البشائر العماني مشاركته بالفوز على السد القطري 80-62.

ونجح الفريق العماني في أخذ الأسبقية خلال النصف الأول وأنهاه متقدما 41-33.

وواصل البشائر عروضه القوية، ونجح في توسيع الفارق بنهاية المباراة إلى 18 نقطة ليحقق انتصاره الأول ويحتل المركز الثالث.