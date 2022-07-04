البحرين التي كانت في حاجة للفوز وانتظار خسارة سورية، تأخرت في الربع الأول بتسع نقاط نظير أربع وعشرين.. لكنها استعادت عافيتها في الربع الثاني وقلبت تأخرها إلى تفوق بنهاية النصف الأول بفارق ثماني نقاط، فارق وسعته البحرين في النصف الثاني إلى إحدى عشرة نقطة مع نهاية المباراة، مستفيدة من تألق دواين تشيسم الذي سجل ست عشرة نقطة كأفضل مسجل في اللقاء.

وبهذا الفوز تأهلت البحرين من المركز الثالث، فيما لم تؤثر الخسارة على صعود كازاخستان للدور الثاني في صدارة المجموعة .

تأهل البحرين جاء بعد خسارة سورية الكبيرة على أرضها أمام إيران 56-91 في مباراة تسيدتها إيران في أرباعها الأربعة وسط تألق خمسة من لاعبي المدرب سعيد أرمغاني الذين سجلوا عشر نقاط أو أكثر. وبهذه الهزيمة ودعت سورية التصفيات فيما التحقت إيران بركب المتأهلين من المركز الثاني.

واختتم المنتخب الأردني منافساته في الدور الأول بفوزه الكبير على مضيفه الإندونيسي 77-52.