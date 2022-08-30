حظي منتخب لبنان لكرة السلة باستقبال رسمي ورياضي بعد تأهله إلى كأس العالم للمرة الرابعة بفوزه على الهند في ختام مباريات النافذة الرابعة، حيث فـُتحت للاعبين الصالة الشرفية في مطار بيروت وأكد الجميع من لاعبين وجهاز فني ومسؤولين في الاتحاد على أهمية هذا الإنجاز واستثماره باحترافية أكبر لتحقيق إنجازات أخرى.

