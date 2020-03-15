ولم يكشف ديترويت السبت عن هوية اللاعب، قائلاً في بيان أن نتيجة فحص أحد لاعبيه جاءت إيجابية بفيروس "كوفيد-19" الذي تسبب الأربعاء بتعليق الدوري لمدة ثلاثين يوماً على أقل تقدير بحسب توقعات مفوض رابطة "NBA" آدم سيلفر.

وقال بيستونز في بيانه أن "لاعباً من ديترويت بيستونز، حاليا تحت رعاية الطاقم الطبي للفريق وعزل نفسه منذ مساء الأربعاء، أصيب بفيروس (كوفيد-19) بحسب الفحص الذي خضع له. النتيجة الأولية جاءت إيجابية في 14 آذار/مارس".

وشدد بيستونز على "أن صحة وسلامة لاعبينا، مؤسستنا، جميع الذين لهم علاقة بالدوري، وكل من يحتمل أن يتأثروا بهذا الوضع، أمر بالغ الأهمية. نحن نعمل بشكل وثيق مع الفريق الطبي للفريق، حكومة الولاية والحكومة المحلية ومسؤولي الصحة العامة ورابطة دوري كرة السلة على إعداد التقارير. سيبقى الفرد في عزلة وتحت رعاية فريق طبي".

وسبق لبيستونز أن أعلن الخميس أن جميع اللاعبين والمدربين والموظفين "سوف يعزلون أنفسهم حتى إشعار آخر".

ولم يبق اسم اللاعب طي الكتمان، بل كُشِف عنه من قبل مدير أعماله آدم بنساك الذي قال لصحيفة "ديترويت نيوز" بأن موكله هو اللاعب المصاب، مؤكداً "أنه بصحة جيدة 100 بالمئة".

وعانى اللاعب البالغ 24 عاماً من عوارض شبيهة بالإنفلونزا قبل مباراة الأربعاء ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

ويعتقد أن اصابة وود مرتبطة باصابة غوبير لأنه تواجه مع الأخير حين التقى بيستونز مع جاز في السابع من آذار/مارس الحالي، أي في اليوم الذي تم تشخيص إصابة الفرنسي بالفيروس الذي أحدث فوضى عارمة في الأحداث الرياضية الأميركية والعالمية على السواء.

وكان غوبير أول لاعب في الدوري يُعلَن عن اصابته بفيروس "كوفيد-19"، ما دفع رابطة الدوري الى تعليق الموسم المنتظم لمدة 30 يومًا على الأقل بحسب ما أفاد سيلفر الخميس قناة "تي ان تي" الأميركية، قائلاً "ما قررناه هو أن هذا التوقف سيكون على الأغلب 30 يوماً على الاقل".

وأضاف "انه قرار اتخذته في جزء من الثانية. قلت في نفسي +حتى لو غبنا خلال شهر او ستة أسابيع، فإنه من المبكر الغاء الدوري نهائياً".

وكان من المقرر أن ينتهي الموسم المنتظم في 15 نيسان/أبريل على ان تبدأ الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" في 18 نيسان/ابريل المقبل.

لم يقدم سيلفر أي إشارة حول ما إذا كانت الرابطة تفكر في تقصير الموسم المنتظم أو الأدوار الاقصائية، معتبرا أنه من الصعب معرفة ما هي الخيارات في هذه المرحلة.

وبحسب سيلفر، فإنه وبمجرد انتهاء الـ 30 يوماً، "من المبكر القول ماذا سيحدث عندما تحاول الرابطة معاودة إقامة المباريات. لم نصل إلى هذه النقطة بعد".

وتابع "السؤال يصبح هل هناك اتفاق، بصراحة، مع أو بدون مشجعين متى سنعاود اللعب".