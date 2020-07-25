أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على سبيرز من قبل beIN SPORTS July 25, 2020 14:08 0:51 دقيقة قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس لتحقيق انتصار كبير على سان أنطونيو سبيرز 113 – 92. سان أنطونيو سبيرز ميلووكي باكس يانيس أنتيتوكونمبو -آخر الفيديوهات 2:48 دقيقة هندرسون: "الفضل في التتويج يعود لكامل الفريق" 0:29 دقيقة السد يمدّد عقد نجمه عبد الكريم حسن حتّى 2024 2:11 دقيقة بودبوز يوجه رسالة للجماهير الجزائرية والعربية 2:43 دقيقة توخيل ينتظر تشخيص حالة مبابي ويدافع عن لاعبيه 3:08 دقيقة أتالانتا يكتفي بالتعادل مع ميلان 3:38 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا 1:11 دقيقة داغبا فخور بلقب كأس فرنسا ويعد بالمزيد 4:41 دقيقة سان جيرمان يتوّج بلقب كأس فرنسا ويخسر مبابي وكيرير 0:18 دقيقة إصابة مبابي تثير قلق الباريسيين قبل موقعة الأبطال 1:13 دقيقة بيران يودّع الملاعب على طريقة زيدان