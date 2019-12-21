أناضولو يتجرّع خسارته الثالثة هذا الموسم ويفقد الصدارة December 21, 2019 08:36 1:04 دقيقة فقد أناضولو صدارة الدوري الأوروبي لكرة السلة بعدما تكبد خسارته الثالثة هذا الموسم وجاءت أمام ضيفه سيسكا موسكو 80-81 لحساب الجولة الخامسة عشرة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة ليفربول وفلامينغو – التغطية الخاصة 2:12 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة إيفرتون-أرسنال 0:56 دقيقة الذوادي يزف بشرى سارة بشأن ملاعب مونديال قطر 2022 0:21 دقيقة بطولة إيطاليا: فيورنتينا يقيل مدربه مونتيلا 0:39 دقيقة أنشيلوتي مدرباً جديداً لإيفرتون 1:40 دقيقة الدوري الأميركي للمحترفين: دالاس يُسقط فيلادلفيا 1:04 دقيقة أناضولو يتجرّع خسارته الثالثة هذا الموسم 3:43 دقيقة روما يواصل نتائجه المميزة ويضغط على لاتسيو 3:55 دقيقة هوفنهايم يغيّر حال دورتموند في 8 دقائق!! 2:05 دقيقة نادي بوكا جونيورز يحتفل بتنصيب رئيسه الجديد آميال