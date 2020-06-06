العربية
English
الدوري الألماني
كرة السلة

NBA: جولة محادثات جديدة بين اللاعبين ورابطة الدوري

من قبل

طلب لاعبو دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مزيدًا من المناقشات مع مسؤولي رابطة الدوري، قبل التوقيع على خطط استئناف الموسم الشهر المقبل في أورلاندو بعد تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

REUTERS

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن مجلس ممثلي اللاعبين وافق على خوض جولة محادثات مع رابطة الدوري حول سيناريو استئناف الموسم بمشاركة 22 فريقاً من أصل 30.

جاء في البيان بعد اتصال عبر الهاتف ضم ممثلي اللاعبين "يبقى التفاوض على تفاصيل عديدة، ويتطلب قبول السيناريو توصل جميع الأطراف الى اتفاق بشأن جميع القضايا المرتبطة باللعب".

وأشارت شبكة "اي اس بي ان" أن اللاعبين وافقوا على خطة استئناف الدوري مع 22 فريقاً، لكنهم بحاجة إلى تسوية التفاصيل الدقيقة.

ومن بين التفاصيل، الموعد المحدد في 1 كانون الأول/ديسمبر لانطلاق الموسم المقبل، وقبله في 10 تشرين الثاني/نوفمبر لبدء التمارين، وهي نقطة اعتبرتها المدير العامة لرابطة للاعبين ميشيل روبرتس "مفاجئة"، إذ سيحصل اللاعبون الذين بلغوا النهائي على فترة راحة لمدة شهر فقط، ولفترة أكثر بقليل لمن خاض الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

وكان مجلس إدارة الرابطة اعطى الضوء الأخضر الخميس على استئناف الموسم في مجمع ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا في 31 تموز/يوليو.               
                  
 

السابق مايكل جوردان يتبرع بمئة مليون
اقرأ
مايكل جوردان يتبرع بمئة مليون دولار لمنظمات مكافحة التمييز
التالي دورانت ليس جاهزاً لاستئناف موس
اقرأ
دورانت ليس جاهزاً لاستئناف موسم الـNBA

آخر الأحداث