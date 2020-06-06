NBA: جولة محادثات جديدة بين اللاعبين ورابطة الدوري

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن مجلس ممثلي اللاعبين وافق على خوض جولة محادثات مع رابطة الدوري حول سيناريو استئناف الموسم بمشاركة 22 فريقاً من أصل 30.

جاء في البيان بعد اتصال عبر الهاتف ضم ممثلي اللاعبين "يبقى التفاوض على تفاصيل عديدة، ويتطلب قبول السيناريو توصل جميع الأطراف الى اتفاق بشأن جميع القضايا المرتبطة باللعب".

وأشارت شبكة "اي اس بي ان" أن اللاعبين وافقوا على خطة استئناف الدوري مع 22 فريقاً، لكنهم بحاجة إلى تسوية التفاصيل الدقيقة.

ومن بين التفاصيل، الموعد المحدد في 1 كانون الأول/ديسمبر لانطلاق الموسم المقبل، وقبله في 10 تشرين الثاني/نوفمبر لبدء التمارين، وهي نقطة اعتبرتها المدير العامة لرابطة للاعبين ميشيل روبرتس "مفاجئة"، إذ سيحصل اللاعبون الذين بلغوا النهائي على فترة راحة لمدة شهر فقط، ولفترة أكثر بقليل لمن خاض الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

وكان مجلس إدارة الرابطة اعطى الضوء الأخضر الخميس على استئناف الموسم في مجمع ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا في 31 تموز/يوليو.



