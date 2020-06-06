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الدوري الألماني
كرة السلة

NBA: اللاعبون لمناقشة بعض التفاصيل قبل الاستئناف

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طلب لاعبو دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مزيدًا من المناقشات مع مسؤولي رابطة الدوري، قبل التوقيع على خطط استئناف الموسم الشهر المقبل في أورلاندو بعد تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

REUTERS

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن مجلس ممثلي اللاعبين وافق على خوض جولة محادثات مع رابطة الدوري حول سيناريو استئناف الموسم بمشاركة 22 فريقاً من أصل 30.

جاء في البيان بعد اتصال عبر الهاتف ضم ممثلي اللاعبين "يبقى التفاوض على تفاصيل عديدة، ويتطلب قبول السيناريو توصل جميع الأطراف الى اتفاق بشأن جميع القضايا المرتبطة باللعب".

وأشارت شبكة "اي اس بي ان" أن اللاعبين وافقوا على خطة استئناف الدوري مع 22 فريقاً، لكنهم بحاجة إلى تسوية التفاصيل الدقيقة.

وكان مجلس إدارة الرابطة اعطى الضوء الأخضر الخميس على استئناف الموسم في مجمع ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا في 31 تموز/يوليو. 
                  
                  
 

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