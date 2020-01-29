هل ستكون صورة كوبي براينت شعاراً جديداً للـ"NBA" ؟

حصلت عريضة تطالب بوضع خلفية صورة لكوبي براينت شعاراً جديداً للدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة على أكثر من 2.6 مليوني توقيع في أقل من 48 ساعة، بينهم مشاهير الفن على رأسهم المغني الكندي جاستن بيبير.

ولقي براينت حتفه في حادث تحطم طائرة الأحد إلى جانب ثمانية آخرين بينهم ابنته جانا (13 عاماً).

ومنذ عام 1969 اعتمد الدوري الاميركي شعاراً يتضمن خيالاً أبيض يقوم بالمراوغة وقد إستلهم من نجم لوس انجليس ليكرز السابق جيري وست. وبعد أن أصبح الأخير مديراً عاماً في ليكرز كان هو الذي اكتشف موهبة براينت وضمه إلى صفوف الفريق عام 1996 عندما كان في السابعة عشرة من عمره.