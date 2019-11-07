هاردن يسجل 36 نقطة ويعمق جراح غولدن ستايت

وإلى نقاطه الـ36، مرر هاردن 13 كرة حاسمة وسجل 6 رميات ثلاثية أمام 18 ألف متفرج على ملعبه "تويوتا سنتر".

ويبرز هاردن راهناً من خارج القوس، إذ سجل 13 من 32 محاولة في آخر مباراتين مقارنة مع 17 محاولة ناجحة من أصل 79 في أول ست مباريات من الموسم.

وكان متوقعا ان تكون المواجهة غزيرة بالنقاط، اذ يحتل ووريرز (120) وروكتس (123) المركزين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من أصل 30 على صعيد استقبال النقاط. ولم ينجح اي من الفريقين في منع خصومه بتسجيل أقل من 100 نقطة في جميع مبارياته هذا الموسم.

وكانت تشكيلة ووريرز شبحا لتلك التي بلغت نهائي الدوري في الموسم الماضي عندما خسرت أمام تورونتو رابتورز. وحتى قبل أن يكسر موزعه النجم ستيفن كوري يده قبل أيام، كان يدفع ثمن اصابة نجمه الآخر كلاي تومسون وانتقال الهداف كيفن دورانت.

وأمام روكتس، لعب ووريرز دون دانجيلو راسل (التواء بكاحله الايمن) ودرايموند غرين (اصابة باصبعه) للمباراة الثالثة تواليًا.

ووريرز الذي مني بخسارته السادسة مقابل انتصارين فقط، سجل له البديل اليك بوركس 28 نقطة واريك باسكال 19 نقطة.

واضاف للفائز الموزع النجم راسل وستبروك 18 نقطة و8 متابعات، بي جاي تاكر 22 نقطة و11 متابعة ولاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا 19 نقطة و16 متابعة.

لينارد يغيب ويانيس يضرب

وفي ظل غياب نجمه الجديد كواهي لينارد في الدقائق الأخيرة بسبب اراحة ركبته المصابة، خسر لوس أنجليس كليبرز على أرضه أمام ميلووكي باكس 124-129.

وفي ظل غيابه، حُرمت الجماهير من مبارزة ثنائية مع نجم ميلووكي وأفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي اليوناني يانيس أنتينوكونمبو.

وفي الموسم الماضي، غاب لينارد عن 22 مباراة من أصل 82 مع تورونتو، في طريقه لقيادته إلى اللقب الأول في تاريخه حيث تألق بشكل كبير في الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

يذكر ان رابطة الدوري تمنع الأندية من اراحة لاعبيها في مباراة منقولة تلفزيونياً في كامل البلاد، وهي خطوة تعرّضها لغرامة تبلغ 100 ألف دولار أميركي.

وأشار مايك باس المتحدث باسم الدوري في بيان ان الرابطة وافقت على أسباب غياب لينارد.

وضرب يانيس بقوة مسجلاً 38 نقطة و16 متابعة و9 تمريرات حاسمة، وأضاف الموزع البديل جورج هيل 24 نقطة بينها 6 ثلاثيات. فيما سجل كل من مونتريزل هاريل ولو وليامز 34 نقطة للخاسر.

وهذا الفوز السادس لميلووكي مقابل خسارتين، والخسارة الثالثة لكليبرز مقابل 5 انتصارات.



تورونتو رابتورز يواصل عروضه الجيدة

وتابع الثنائي كايل لاوري والكاميروني باسكال سياكام تألقهما وقادا تورونتو رابتورز حامل اللقب إلى الفوز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 124-120.

وسجل الموزع لاوري 24 نقطة والطائر سياكام 23 نقطة و13 متابعة، وأضاف البديل الإسباني سيرج إيباكا 21 نقطة بينها 10 في الربع الأخير، في ما سجل البريطاني أو جي أنونوبي أعلى رصيد له هذا الموسم (18 نقطة).

وهذه المرة السادسة في سبع مباريات يسجل لاوري 20 نقطة أو أكثر لتورونتو الذي حقق فوزه الرابع في أربع مباريات على أرضه هذا الموسم.

ولدى الخاسر، سجل هاريسون بارنز 26 نقطة وأضاف الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 13 من نقاطه الـ22 في الربع الأخير.

وقاد دونوفان ميتشل يوتا جاز إلى الفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 106-104 بتسجيله 24 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

في المقابل، خسر فيلادلفيا لاعب ارتكازه الاسترالي بن سيمونز لاصابة في كتفه الأيمن، بعد عشر دقائق على بداية المباراة.

وأضاف ليوتا الذي حقق فوزه الأول بعد خسارة الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 20 نقطة و6 متابعات والبديل جو إينغليس 16 نقطة.

قال ميتشل "حاولت فقط ايجاد وسائل لاشراك زملائي وتسهيل الأمور على نفسي. كنا مضطرين لتحقيق الفوز. خسرنا مباراتين بسبب المتابعات الهجومية، لذا تدربنا جيداً وأظهرنا ذلك اليوم".

وشهدت المباراة عودة الكاميروني جويل إمبيد إلى صفوف فيلادلفيا بعد انتهاء عقوبة ايقافه لمباراتين بعد نزال مصارعة مع لاعب مينيسوتا الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز في 30 تشرين الأول/أكتوبر.

وسجل إمبيد 27 نقطة و16 متابعة، لكن معدل تسديداته بلغ 5 من أصل 16، فيما أضاف جوش ريتشاردسون 24 نقطة.