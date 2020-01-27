مقتل كوبي براينت: التحقيقات تتواصل وردود الأفعال كذلك

لا تزال المشاعر متقدة الاثنين في الولايات المتحدة غداة الموت المأساوي لأسطورة كرة السلة كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات لمعرفة الأسباب في ضواحي مدينة لوس انجليس.

فبعد تغريدتي الرئيس الاميركي دونالد ترامب وسلفه في البيت الابيض بارك اوباما والعديد من الملايين حول العالم، تواصلت الرسائل تخليدا لذكرى هذا النجم الذي طبع كرة السلة الاميركية بطابعه الخاص وتوج بطلا للدوري الاميركي للمحترفين في صفوف لوس انجليس ليكرز.

وكتب ايقونة الكرة الانكليزية ديفيد بيكهام الذي دأب على مشاهدة مباريات لوس انجليس ليكرز عندما كان لاعبا في صفوف لوس انجليس غالاكسي في نهاية مسيرته على حسابه على انستغرام "احتجت الى ساعات كثيرة لكي أجد ماذا اكتب ولا أعتقد بأن كلماتي ستكون كافية لشرح مشاعري تجاه الرحيل المأساوي لكوبي".

وفي الوقت الذي تعيش الولايات المتحدة وتحديدا لوس انجليس حزنا عميقا تجاه رحيل الاسطورة، فإن المحققين شرعوا في عملهم لمعرفة ظروف المأساة التي دفع ثمنها بالاضافة الى براينت (41) وابنته جانينا (13 عاما)، سبعة اشخاص اخرين بينهم قائد الطائرة.

وكشف قائد الشرطة في لوس انجليس اليكس فيلانويفا بأن التحقيقات قد "تستغرق وقتا" مناشدا أنصار اللاعب بعدم التوجه الى مكان سقوط الطائرة لأن الوصول الى تلال كالاباساس وعر للغاية.

وتحطمت طائرة الهيلكوبتر من طراز "سيكورسكي اس 76ب" حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) الاحد في الوقت الذي كان فيها ضباب كثيف يلف المدينة.

سوء رؤية

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى التحقيق وتناولتها الصحف الأميركية، فإن بيانات الرحلة اشارت إلى صعوبات ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة الحيوانات في لوس انجليس عندما تم ابلاغ قائد الطائرة بأنه يحلق على علو منخفض.

وبعدها بدقائق قليلة، يبدو ان طائرة الهيليكوبتر اصطدمت بتلة ترتفع حوالي 520 متراً عن الأرض قبل ان تشتعل فيها النيران.

وقالت الوكالة الاميركية المخولة أمن المواصلات بأنها انتدبت فريقه مؤلفا من 18 شخصا للمشاركة في التحقيقات الى جانب المسؤولين عن حركة الطيران في الولايات المتحدة.

ويرجح الخبراء والسلطات المسؤولة نظرية سوء الطقس أكثر منه عطل فني.

واشارت شرطة لوس انجليس في اتصال اجرته وكالة "فرانس برس" بأن سوء الرؤية اجبرت جميع طائرات الهليكوبتر التابعة لها ان تبقى جاثمة على ارض المطار صباح الحادثة ولم تتحرك الا في فترة بعد الظهر لدى انقشاع الرؤية.

وبحسب جمعية "ايلاند اكسبرس" المحلية لمشغلي طائرات الهيلكوبتر في المنطقة، التي اعتادت نقل المشاهير في منطقة لوس انجليس "كان الأمن اولوية بالنسبة اليها دائما".

وكان براينت من أبرز لاعبي كرة السلة الذين انجبتهم الملاعب الاميركية وهو أحد سبعة لاعبين تخطوا حاجز الـ30 الف نقطة في مسيرتهم، كما طوق عنقه بالذهبية الاولمبية مرتين عامي 2008 و2012.

ولا يزال أنصار كوبي يتوافدون الى ملعب ستايبلز سنتر الخاص بنادي لوس انجليس ليكرز والذي سيكون مسرحا لمباراة دربي المدينة ضد لوس انجليس كليبرز الثلاثاء ضمن الدوري المحلي.

وحتى اليوم الاثنين، لم يصدر عن خليفة كوبي براينت في صفوف ليكرز ليبرون جيمس أي رد فعل تجاه رحيل ايقونة كرة السلة.

وكان جيمس تخطى كوبي ليصبح ثالث افضل مسجل في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين السبت الماضي فسارع الاول الى تهنئته على انجازه وقال على حسابه على موقع تويتر "تابع قيادة اللعبة الى الامام. كل الاحترام يا اخي".

كانت تلك التغريدة الاخيرة لكوبي قبل أن يلقى حتفه في حادث الطائرة بعدها بساعات قليلة.