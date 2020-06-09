مالك باناثينايكس يعرض فريق كرة السلة للبيع

واستلم رجل الأعمال الثري ديميتريس جياناكوبولوس رئاسة النادي عام 2012 من والده وعمه ونجح الفريق في عهده في إحراز لقب الدوري المحلي في كرة السلة ست مرات.

وقال جياناكوبولوس (46 عاماً) الذي يملك شركة لبيع الأدوية ومجموعة للإعلام الرقمي في مؤتمر صحافي الثلاثاء "لقد استثمرت عائلتي في النادي أكثر من 450 مليون يورو وقد تعاقدنا مع أبرز اللاعبين والمدربين. تعبت لكوني الشخص الوحيد الذي يدعم النادي مادياً".

وتأسس فريق باناثينايكوس لكرة السلة عام 1919 فيما تأسس النادي بشكل عام سنة 1908، وهو الوحيد الى جانب اريس سالونيكي اللذين لم يهبطا اطلاقا الى مصاف الدرجة الثانية.

ونجح باناثينايكوس في إحراز الدوري المحلي 38 مرة وكأس اليونان 19 مرة، وبطولة الدوري الأوروبي 6 مرات، والكأس القارية مرة واحدة.

واضاف مالك نادي العاصمة اليونانية "بمبلغ 25 مليون يورو، يستطيع أي شخص شراء النادي الأكثر نجاحاً في اوروبا".



