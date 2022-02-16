لبنان يتوّج بلقب البطولة العربية لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه

وهذا هو اللقب العربي الأول للبنان، بعدما حل وصيفاً لمصر بطلة نسخة 2010 في بيروت.

وجاءت المباراة متقاربة بين المنتخبين، إذ لم تحسم النتيجة إلا في الثواني الأخيرة، حيث تقدم "نسور قرطاج" بفارق 9 نقاط في الدقائق الأربع الأخيرة 66-57، فاستبدل مدرب منتخب لبنان جاد الحاج خطته من دفاع المنطقة إلى رجل لرجل.

ونجح منتخب "الأرز" في تدارك الموقف وقلب النتيجة لمصلحته بفضل الرميات الحرة، إذ احتكم لاعبو تونس لارتكاب الأخطاء لإيقاف اندفاع اللبنانيين.

ويدين منتخب لبنان بفوزه إلى نجمه وائل عرقجي صاحب 22 نقطة و7 متابعات، فيما أضاف القائد علي حيدر 16 نقطة و8 متابعات، وسيرجيو درويش 14 نقطة و9 متابعات.

ومن جانب تونس، كان محمد حديدان الأفضل مع 18 نقطة، وأضاف عمر عبادة 17 نقطة و6 متابعات، فيما افتقد لأبرز لاعبيه صالح الماجري ومكرم بن رمضان ومايكل رول (المجنس).

وبعد المباراة، قال رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي "أثبتنا أن لبنان لا يموت وكرة السلة تحلّق وترفع اسم الوطن عالياً مرة جديدة في المحافل الخارجية".