كورونا - السلة الصينية تجهّز بشرى سارة!!

وقالت وسائل إعلام صينية إن دوري السلة المحلي، الذي توقفت مبارياته في أول فبراير/شباط الماضي، يتطلع لاستئناف نشاطه في 15 أبريل/نيسان المقبل رغم أن ذلك يستلزم الحصول على موافقة الإدارة العامة للرياضة في الصين.

وفي البر الصيني الرئيسي حيث ظهر فيروس كورونا أواخر العام الماضي لم يبلغ عن أي إصابات جديدة محلية المصدر لليوم الثالث على التوالي يوم السبت.

وتسبب تفشي الفيروس في توقف النشاط الرياضي حول العالم تقريبا، كما توقفت لنفس السبب مباريات دوري السلة الأمريكي للمحترفين في 12 مارس/آذار الجاري بعد إصابة لاعب من يوتا جاز بالعدوى.

ويلعب في الدوري الصيني للسلة والمكون من 20 فريقا نحو 40 أمريكيا وأجنبيا وسيخضع كل هؤلاء للحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى عودتهم إلى الصين.

ونشر لين صورة له بجوار سور الصين العظيم بالقرب من العاصمة بكين يوم الجمعة.

وفي رسالة مع الصورة كتب لين الذي يلعب لفريق بكين دكس على إنستغرام ”عدت بسلام إلى بكين لإكمال موسم دوري السلة الصيني“.

وأضاف اللاعب الأمريكي ”لم يسبق أن وصلت كرة السلة إلى هذه الدرجة من الأهمية. العالم يحتاج إلى كرة السلة الآن أكثر من أي وقت مضى“.

ويخضع لاعب سكرامنتو كينجز السابق بوه جيتر وهو أمريكي أيضا للجحر الصحي في الصين بعد عودته للانضمام لصفوف فريقه فوجيان ستيرجونز.

ويقول الليتواني دوناتاس ماتيوناس لاعب شنغهاي شاركس إنه يتوقع أن يعود إلى الصين في منتصف أبريل/نيسان القادم.

وقال لاعب هيوستون روكتس السابق في تصريحات تلفزيونية ”يبدو أن القيود ستنتهي في آخر الشهر الجاري وستعود الحياة إلى طبيعتها“.