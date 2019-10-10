"تغريدة هونغ كونغ": رابطة الدوري الأميركي تؤكد إقامة مباراة شنغهاي

وأشار ناطق باسم الرابطة لفرانس برس حول المباراة بين بروكلين نتس ولوس أنجليس ليكرز المقررة الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي (11:30 ت غ) "ستقام المباراة".

ونشر الحساب للرابطة على شبكة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي رسالة ظهر الخميس تعلن عن إقامة المباراة.

وبدأت الأزمة الجمعة بسبب تغريدة للمدير العام لهيوستن روكتس داريل موري، دعم فيها الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ. كتب "قاتل من أجل الحرية. قف مع هونغ كونغ"، في دعم للاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ نحو أربعة أشهر، للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة بكين على شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

وتسببت هذه التغريدة بانتقادات واسعة في الصين، أدت الى خسارة روكتس عقود رعاية وإعلان وسائل إعلام صينية عدة التوقف عن بث مبارياته، في قضية لا تزال تبعاتها تتفاعل لتطال عدة شركات أميركية عاملة في الصين، أبرزها عملاقة التكنولوجيا "آبل" التي انتقدت لتقديمها تطبيق مواصلات في متجرها على الإنترنت، زعم الإعلام الصيني بأنه يساعد المحتجين في التعرف على أماكن وجود الشرطة في هونغ كونغ.

وكانت شنغهاي قد قررت إلغاء حدثين ترويجيين خاصين بناديي بروكلين نتس ولوس أنجليس ليكرز عشية مباراتهما الاستعراضية، في وقت أصر مفوض رابطة الدوري الأميركي آدم سيلفر على دعمه الحق في التعبير.