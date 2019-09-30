الأرجنتيني سكولا يعود إلى أوروبا عبر بوابة أولمبيا ميلان

وسبق لسكولا، البالغ 39 عاماً، أن لعب في إسبانيا بين عامي 1998 و2007 مع خيخون وتاو فيتوريا، قبل أن يمضي معظم مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين حيث لعب بين عامي 2007 و2017 مع أندية هيوستن روكتس وفينيكس صنز وإنديانا بيسرز وتورونتو رابتورز وبروكلين نتس.

وانتقل سكولا إلى الدوري الصيني للدفاع عن قميصي شانكسي برايف دراغونز وشنغهاي شاركس في الموسمين الماضيين، لكنه عبر مراراً عن رغبته بالعودة إلى القارة العجوز من أجل التحضر بأفضل طريقة للمشاركة في أولمبياد طوكيو العام المقبل، بعدما قاد مؤخراً الـ "ألبيسيليستي" إلى المباراة النهائية لمونديال الصين قبل الخسارة أمام إسبانيا.

ويشارك أولمبيا ميلان ضمن منافسات الدوري الاوروبي لكرة السلة، علما أن ناديي بوكا جونيورز الأرجنتيني وريال مدريد الإسباني أعربا عن رغبتهما بالحصول على خدمات اللاعب الارجنتيني.

ويرتبط اسم سكولا بالجيل الذهبي للمنتخب الارجنتيني، حيث توج معه بذهبية أولمبياد أثينا عام 2004 وببرونزية ألعاب بكين عام 2008، كما أحرز ميداليتين فضيتين في بطولتي العالم عامي 2002 في الولايات المتحدة و2019 في الصين.

