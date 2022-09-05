أوكرانيا تواصل انتصاراتها وتتخطى إيطاليا في بطولة أوروبا لكرة السلة

وانتهى الربع الأول بتقدم إيطاليا (16-21) قبل أن يسيطر المنتخب الأوكراني على بقية المباراة إذ أنهى الربع الثاني لصالحه (22-21) فانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيطالي (38-42).

وقلب الأوكرانيون الطاولة تماما على المنتخب الإيطالي في الشوط الثاني، فأنهوا الربع الثالث لصالحهم (19-15) قبل حسمهم للربع الرابع والمباراة بقوة (27-16) لتنتهي المباراة بفوز أوكرانيا (84-73).

والفوز هو الثالث للمنتخب الأوكراني على التوالي فتصدر المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، متقدماً بفارق النقاط المسجلة على المنتخب اليوناني.

صربيا تكتسح فنلندا

من جانبه حقق المنتخب الصربي فوزاً عريضاً على نظيره الفنلندي (100-70) في إطار مباريات المجموعة الرابعة.

وانتهى الربع الأول بتقدم المنتخب الصربي (33-22) وواصل الصربيون تقدمهم في الربع الثاني (29-12) لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم المنتخب الصربي (62-34).

وارتفع مستوى المنتخب الفنلندي في الربع الثالث الذي انتهى بالتعادل (14-14) قبل أن يستعيد المنتخب الصربي زمام الأمور مجدداً منهياً الربع الرابع (24-22) ومتفوقاً في النتيجة النهائية للمباراة (100-70).

وارتقى المنتخب الصربي بذلك إلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.