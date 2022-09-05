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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة السلة

أوكرانيا تواصل انتصاراتها وتتخطى إيطاليا في بطولة أوروبا لكرة السلة

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واصل المنتخب الأوكراني مسيرته المتميزة في بطولة أوروبا لكرة السلة للرجال وحقق الفوز على إيطاليا (84-73) الاثنين لحساب المجموعة الثالثة من البطولة.

beIN SPORTS

وانتهى الربع الأول بتقدم إيطاليا (16-21) قبل أن يسيطر المنتخب الأوكراني على بقية المباراة إذ أنهى الربع الثاني لصالحه (22-21) فانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيطالي (38-42).

وقلب الأوكرانيون الطاولة تماما على المنتخب الإيطالي في الشوط الثاني، فأنهوا الربع الثالث لصالحهم (19-15) قبل حسمهم للربع الرابع والمباراة بقوة (27-16) لتنتهي المباراة بفوز أوكرانيا (84-73).

والفوز هو الثالث للمنتخب الأوكراني على التوالي فتصدر المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، متقدماً بفارق النقاط المسجلة على المنتخب اليوناني.

صربيا تكتسح فنلندا 

من جانبه حقق المنتخب الصربي فوزاً عريضاً على نظيره الفنلندي (100-70) في إطار مباريات المجموعة الرابعة.

وانتهى الربع الأول بتقدم المنتخب الصربي (33-22) وواصل الصربيون تقدمهم في الربع الثاني (29-12) لينتهي الشوط الأول على وقع تقدم المنتخب الصربي (62-34).

وارتفع مستوى المنتخب الفنلندي في الربع الثالث الذي انتهى بالتعادل (14-14) قبل أن يستعيد المنتخب الصربي زمام الأمور مجدداً منهياً الربع الرابع (24-22) ومتفوقاً في النتيجة النهائية للمباراة (100-70).

وارتقى المنتخب الصربي بذلك إلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

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