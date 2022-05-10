أبوظبي تستضيف فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس

وستكون أبوظبي أول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف مباريات لفرق "NBA"، بعد توقيع اتفاقية بين رابطة الدوري ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تسري في 2022 وتستمر لسنوات مقبلة.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً إقامة دوري الناشئين لكرة السلة "جونيور NBA" في مدارس دولة الإمارات والذي انطلق بالفعل في شباط/فبراير، إلى جانب تجارب تفاعلية مع الجمهور بحضور نجوم كرة السلة الأميركية الحاليين والمعتزلين وعيادات لياقة بدنية.

وقال رالف ريفيرا المدير العام للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية في أوروبا والشرق الأوسط "متأكدون من نجاح تجربة إقامة المباريات في ابوظبي بما يعزّز نشاط كرة السلة في هذا الجزء الكبير من العالم".

وتابع "النجاح الذي تحقق في أبوظبي بمختلف المجالات انعكس على توقيعنا اتفاقية معها بشأن كرة السلة، الدعم الكبير الذي نجده يدفعنا لمزيد من الشراكات ومزيد من النجاح في الفترة المقبلة. آمالنا كبيرة باستمرار هذا التعاون البناء الذي سيدوم طويلاً".

وكان ميلووكي باكس توج في 2021 بطلاً للدوري بعد 50 عامًا من الابتعاد عن منصة التتويج، وهو سيلعب في أبوظبي للمرة الثالثة في مباريات خارجية منذ قدوم نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، بعد الأولى عام 2015 في لندن بمواجهة نيويورك نيكس، والثانية في باريس عام 2020 امام تشارلوت هورنتس.

وقال بيتر فيغين رئيس باكس في بيان بعد الاعلان عن مواجهة أتلانتا في أبوظبي "يشرفنا أن يتم اختيارنا للمشاركة في أول مباريات أن بي ايه في دولة الامارات، نتطلع الى زيارة أبوظبي وتعزيز أهداف الدوري في إلهام الناس من خلال كرة السلة".

وتابع" سنفتخر بتمثيل مدينتنا وعشاق باكس في جميع انحاء العالم في أكتوبر (تشرين الأول)".