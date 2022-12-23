وانضمت أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال بيتيس وفالنسيا، وهو الرباعي الذي سيخوض الكأس السوبر في الفترة بين 11 و14 كانون الثاني/يناير المقبل، إلى الأندية الـ28 المتأهلة إلى هذا الدور.
وجاء ريال مدريد في مواجهة كاسيرينيو من درجة الهواة والذي أطاح جيرونا في الدور الثاني (2-1)، وبرشلونة مع إنترسيتي.
وخلفت القرعة مواجهة واحدة بين فريقين من الدرجة الأولى هي إسبانيول وسلتا فيغو.
وتقام المباريات في الفترة بين 3 و5 كانون الثاني/يناير المقبل.
وفي ما يلي برنامج الدور الثالث:
ريال مدريد - كاسيرنيو
برشلونة - إنترسيتي
إيبيسا - ريال بيتيس
لا نوسيا - فالنسيا
لوغرونيس - ريال سوسييداد
إلدنسي - أتلتيك بيلباو
تاراغونا - أوساسونا
بونتيفيدرا - ريال مايوركا
ليناريس - إشبيلية
أتلتيكو سبتة - إلتشي
ديبورتيفو آلافيس - بلد الوليد
ليفانتي - خيتافي
ريال أوفييدو - أتلتيكو مدريد
قرطاجنة - فياريال
سبورتينغ خيخون - رايو فايكانو
إسبانيول - سلتا فيغو