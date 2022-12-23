وانضمت أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال بيتيس وفالنسيا، وهو الرباعي الذي سيخوض الكأس السوبر في الفترة بين 11 و14 كانون الثاني/يناير المقبل، إلى الأندية الـ28 المتأهلة إلى هذا الدور.

وجاء ريال مدريد في مواجهة كاسيرينيو من درجة الهواة والذي أطاح جيرونا في الدور الثاني (2-1)، وبرشلونة مع إنترسيتي.

وخلفت القرعة مواجهة واحدة بين فريقين من الدرجة الأولى هي إسبانيول وسلتا فيغو.

وتقام المباريات في الفترة بين 3 و5 كانون الثاني/يناير المقبل.

وفي ما يلي برنامج الدور الثالث:

ريال مدريد - كاسيرنيو

برشلونة - إنترسيتي

إيبيسا - ريال بيتيس

لا نوسيا - فالنسيا

لوغرونيس - ريال سوسييداد

إلدنسي - أتلتيك بيلباو

تاراغونا - أوساسونا

بونتيفيدرا - ريال مايوركا

ليناريس - إشبيلية

أتلتيكو سبتة - إلتشي

ديبورتيفو آلافيس - بلد الوليد

ليفانتي - خيتافي

ريال أوفييدو - أتلتيكو مدريد

قرطاجنة - فياريال

سبورتينغ خيخون - رايو فايكانو

إسبانيول - سلتا فيغو