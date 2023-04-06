ماذا قال كل من أنشيلوتي وتشافي بعد الكلاسيكو؟ من قبل beIN SPORTS April 6, 2023 15:25 1:18 دقيقة اعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه قدم مباراة متكاملة، واستحق الانتصار الكبير، فيما اعتبر نظيره في برشلونة تشافي إيرنانديث أن فريقَهُ فقد التنظيم بعد الهدف الأول، قبل أن تميل الكفة للضيوف في الشوط الثاني. مقابلات كارلو أنشيلوتي تشافي إيرنانديث -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة ماذا قال كل من أنشيلوتي وتشافي بعد الكلاسيكو؟ 0:49 دقيقة لامبارد مدرباً لتشلسي حتى نهاية الموسم 1:57 دقيقة الأرجنتين تتصدّر تصنيف الفيفا 2:14 دقيقة كأس قطر - نهائي مرتقب بين السد والدحيل 0:40 دقيقة دعم إفريقي للمغرب بشأن ملف مونديال 2030 0:38 دقيقة تولوز يواجه آنسي من أجل مقعد في نهائي كأس فرنسا 1:05 دقيقة تشيفيرين يٌشيد بـ"ناصر غانم الخليفي" 2:29 دقيقة خسارة الكأس تعيد بايرن ميونيخ إلى مربّع الانتقادات 2:25 دقيقة ميلووكي يضمن الصدارة العامّة للدور المنتظم 3:29 دقيقة نانت يبلغ نهائي كأس فرنسا