عاد ريال مدريد من بعيد وحجز بطاقته إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم بفوزه على مضيفه فياريال 3-2، وذلك بعدما كان متخلفاً بهدفين نظيفين.

وبدا ريال في طريقه لتكرار ما حصل معه في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني حين خسر 1-2 في معقل فياريال "لا سيراميكا" قبل السفر إلى الرياض لخوض الكأس السوبر التي بلغ مباراتها النهائية وخسرها أمام غريمه برشلونة 1-3، وذلك بإنهائه الشوط الأول متخلفاً بهدفين.

واهتزت شباك النادي الملكي منذ الدقيقة الرابعة بهدف الفرنسي إتيان كابو بعد تمريرة من جيرار مورينو الذي عاد ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله النيجيري صامويل تشوكويزي (42).

لكن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لم يستسلم وعاد الى أجواء اللقاء بفضل البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي قلص الفارق في الدقيقة 57 بتمريرة من داني سيبايوس، ثم اكتملت العودة في الدقيقة 69 حين أدرك البرازيلي الآخر إيدر ميليتاو التعادل إثر ركلة ركنية قبل أن يخطف سيبايوس الفوز وبطاقة التأهل في الدقيقة 86 إثر تمريرة من ماركو أسينسيو.

وخلافاً لريال، لم يجد غريمه برشلونة صعوبة في حجز بطاقته، إذ استعرض هجومياً أمام مضيفه أتلتيكو سبتة من الدرجة الثالثة وعاد منتصراً بخماسية نظيفة.

وأكد النادي الكاتالوني أنه وصل الى قمة مستواه مع انتصاف الموسم، بعدما أضاف فوز الخميس الى اللذين حققهما الأسبوع الماضي في الكأس السوبر المحلية التي أحرز لقبها على حساب غريمه ريال مدريد (3-1)، وقبلهما على أتلتيكو مدريد في الدوري 1-صفر على أرض الأخير.

ويدين فريق المدرب تشافي هرنانديز الى البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل خاص إذ سجل ثنائية (50 و90) فيما تناوب البرازيلي رافينيا (41) وأنسو فاتي (70) والإيفواري فرانك كيسيه (77) على الأهداف الأخرى.

ولحق ريال وبرشلونة بكل من أتليتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وأوساسونا وريال سوسييداد وإشبيلية وفالنسيا. وتقام قرعة ربع النهائي الجمعة.