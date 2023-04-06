الحزن يخيم على جماهير برشلونة بعد الخروج من الكأس على يد ريال مدريد من قبل beIN SPORTS April 6, 2023 19:56 2:41 دقيقة جاءت ردود فعل الجماهير الكتالونية حزينة عقب الخروج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على يد الغريم اللدود ريال مدريد، حيث اعتبر مشجعو برشلونة أن الفريق انهار بعد الهدفِ الأول للضيوف. تقارير إخبارية ريال مدريد برشلونة كأس ملك اسبانيا -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة مؤتمر صحفي وداعي لمدرب بلد الوليد 1:21 دقيقة إسبانيول يقدم لوسائل الإعلام المدرب الجديد غارثيا 2:41 دقيقة الحزن يخيم على جماهير برشلونة بعد الخروج من الكأس 4:03 دقيقة خسارة مدوية لفلامينغو خارج أرضه 1:18 دقيقة ماذا قال كل من أنشيلوتي وتشافي بعد الكلاسيكو؟ 0:49 دقيقة لامبارد مدرباً لتشلسي حتى نهاية الموسم 1:57 دقيقة الأرجنتين تتصدّر تصنيف الفيفا 2:14 دقيقة كأس قطر - نهائي مرتقب بين السد والدحيل 0:40 دقيقة دعم إفريقي للمغرب بشأن ملف مونديال 2030 0:38 دقيقة تولوز يواجه آنسي من أجل مقعد في نهائي كأس فرنسا