وخسر الفريق الكاتالوني 1-2 أمس فتنازل عن لقب الكأس الذي حمله في السنوات الأربع الماضية، وذلك بعد خروج كارثي من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

مع ذلك بقي فالفيردي في مأمن من الإقالة، بعد الدعم الكامل من رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو وكابتن الفريق ليونيل ميسي قبل السقوط أمام الخفافيش.

حتى موضوع الاستقالة لم يحضر في حديث فالفيردي بعد الخسارة في إشبيلية أمس، إذ قال في المؤتمر الصحفي: "أشعر أنني في حالة جيدة، لكن عندما تفوز، فأنت أكثر سعادة. لدينا مباراة مختلفة عن تلك لعبناها قبل 15 يوماً، ولكن الواقع هو أننا خسرنا مرة أخرى".

وأضاف" لم نلبِ التوقعات رغم أننا جئنا للفوز، المدربون مستعدون دائماً لتغيير الأمور. أنا بخير، أعلم أن الخسارة في هذا النادي أمر صعب على المدرب، لأنه دائماً يتحمل تلك المسؤولية".

واستذكر فالفيردي أنه "احتفلنا بلقب الدوري قبل أسابيع، وكان لدينا إمكانية الحصول على لقبين آخرين. نحن الذين خلقنا هذا التوقع، نحن دائماً نرتدي ثوب الفائز، ولكن دائماً هناك رابح وخاسر".

وحول المباراة أوضح أنه "كانت غريبة، لقد عاقبونا عندما وصلوا إلى المرمى، لقد كانوا دقيقين للغاية. ثم عادوا إلى الوراء لدرجة أننا واجهنا مشكلة في كسر خطوطهم الدفاعية". واعترف "في الشوط الثاني، كنا نفتقر إلى الشرارة".

ولم يتردد فالفيردي في تكرار القول إنه يشعر بالقوة الكافية للاستمرار: "المدربون مستعدون دائماً لتغيير الأمور، ولا شك. إذا حصلتُ على الاختيار بين السقوط في النهائي أو في ربع النهائي، فإنني أفضّل النهائي، إذا أعطوني الاختيار بين الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أو من مرحلة المجموعات، فإنني أفضّل الدور نصف النهائي".

وعندما سُئل في المؤتمر الصحفي عما إذا كان يشعر أن رصيده قد انتهى في برشلونة، أجاب بإيجاز "ليس لدي ما أقوله".

ونفى أن يكون رفع مستوى التوقعات هو سبب فقدان لقبين: "لم نخسر لأنه أكثرنا في الحديث عن الثلاثية، كنتُ دائماً أضع أمام عيني ما يطلبه النادي؛ الفوز بالألقاب وإسعاد الجماهير ".