أنشيلوتي يحفز لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة March 2, 2023 08:36 0:33 دقيقة أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بلاعبي فريقه ريال مدريد معتبراً أنّ الوصول إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يولّد لديهم الدوافع للفوز على برشلونة والوصول إلى النهائي. مقابلات ريال مدريد كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة قمّة منتظرة بين الدحيل والعربي 0:33 دقيقة أنشيلوتي يحفز لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة 0:29 دقيقة تشافي: "ريال مدريد هو المرشح للفوز" 5:50 دقيقة خروج صادم لمارسيليا من كأس فرنسا على يد أنسي 3:25 دقيقة صلاح يساهم في فوز ليفربول على وولفرهامبتون 4:41 دقيقة آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على إيفرتون 4:28 دقيقة مانشستر يونايتد يعبر إلى ربع نهائي كأس الاتحاد 1:43 دقيقة الجزائري ديلور يقود نانت إلى نصف النهائي 0:36 دقيقة انطلاق البطولة العربية الأولى للبادل في الشارقة 2:04 دقيقة كأس آسيا تحت 20 عاماً: فوز العراق على إندونيسيا